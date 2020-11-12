Для голосования в Италии молдаване должны заполнить форму самосертификации

Для голосования в Италии молдаване должны заполнить форму самосертификации

Граждане Молдовы, которые пойдут 15 ноября на открытые в Италии избирательные участки, должны иметь при себе форму самосертификации. Только на основании этого документа будет разрешён доступ в красной и оранжевой зоне эпидемиологической опасности.

Посольство Республики Молдова в Италии заявляет, что личные данные будут внесены в стандартную форму самосертификации, а в рубрике “ситуация необходимости” должно быть указано: “voto Elezioni Presidenziali Moldova-15 novembre”. Должным образом заполненная форма является единственным удостоверением для поездки в день выборов, пишет ipn.md.

Находящиеся в Италии молдавские граждане могут воспользоваться своим правом голоса на одном из 30 избирательных участков, открытых для проведения президентских выборов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md