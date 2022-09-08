Для европейской интеграции: в государственных учреждениях появятся новые должности

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Парламент принял в окончательном чтении законопроект, направленный на консолидацию усилий местных властей для достижения цели вступления Республики Молдова в Европейский союз.

В частности, будут учреждены должности государственного секретаря и заместителя генерального секретаря в министерствах. Необходимость замещения данных функций будет определяться руководителями ведомств в зависимости от объёма, сложности задач и степени вовлечённости того или иного министерства в процесс интеграции. Ещё одна цель проекта – укрепление отношений между кабинетом министров и парламентом.

Новые должности будут учреждены с момента публикации нового закона в “Официальном мониторе”.

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