Для детей из Оргеевского и Флорештского районов организованы бесплатные стоматологические консультации

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С 19 по 23 декабря мобильные бригады врачей-специалистов окажут бесплатные профилактические консультации детям Оргеевского и Флорештского районов.

Как сообщили в Национальной медицинской страховой компании, на этой неделе стоматологические услуги будут оказаны детям ряда населённых пунктов Оргеевского и Флорештского районов, а именно: 19-20 декабря – с. Пьятра (Оргеевский район); 21 – 23 декабря – с. Жора-де-Мижлок (Оргеевский район); 19 декабря – с. Чутулешть (Флорештский район); 20-21 декабря – с. Продэнешть (Флорештский район).

На прошлой неделе стоматологи проконсультировали 887 детей.

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