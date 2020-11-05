Для борьбы с коронавирусом закуплены ещё 100 тысяч тестов и медицинское оборудование

0

100 000 тестов на выявление коронавируса были переданы Национальному агентству общественного здравоохранения в рамках проекта Всемирного банка “Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Молдова”. Также были приобретены расходные материалы, реактивы для диагностики и 4 автомобиля для перевозки тестов из лабораторий НАОЗ.

Кроме того, в страну поступили 42 электрокардиографа, 700 инфузионных шприцевых помп, 400 мониторов, 150 пульсоксиметров, 400 кислородных концентраторов, 194 коек для отделений интенсивной терапии, 22 аппарата для вентиляции легких, 180 000 защитных костюмов и 100 000 халатов для медперсонала. Приобретённые средства защиты и приборы были распределены между лабораториями и медицинскими учреждениями страны.

Как сообщает Минздрав, в ближайший период в Молдове ожидают новую партию средств защиты и оборудования для борьбы с коронавирусом: 250 аппаратов ИВЛ, 31 передвижная рентгенографическая установка, 8 реанимобилей, 700 инфузионных шприцевых помп, 200 коек для отделений интенсивной терапии и 50 000 защитных костюмов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.