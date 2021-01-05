Муниципалитет приобрёл 10 современных грузовиков для вывоза мусора

Муниципалитет приобрёл 10 современных грузовиков для вывоза мусора

Примария Кишинёва продолжает развивать и модернизировать автопарк МП “Autosalubritate”.

По словам генпримара Иона Чебана, для нужд предприятия закуплены 10 современных мусоровозов. 3 грузовика поступили в распоряжение управления в октябре, ещё 7 прибыли в конце декабря. После тестирования в течение нескольких дней они начнут работу.

Общая стоимость приобретения составляет около 10 млн леев, эти средства получены от деятельности предприятия, – добавил Чебан.

Вскоре “Autosalubritate” получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития и грант в размере 5 миллионов евро на реализацию проекта “Твёрдые бытовые отходы в Кишинёве”. Будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечение безопасности мусорного полигона в Цынцэренах и инвестирование в инфраструктуру коммуны, обновление автопарка предприятия, модернизация перегрузочной станции и другие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md