Муниципалитет приобрёл 10 современных грузовиков для вывоза мусора

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Примария Кишинёва продолжает развивать и модернизировать автопарк МП “Autosalubritate”.

По словам генпримара Иона Чебана, для нужд предприятия закуплены 10 современных мусоровозов. 3 грузовика поступили в распоряжение управления в октябре, ещё 7 прибыли в конце декабря. После тестирования в течение нескольких дней они начнут работу.

Общая стоимость приобретения составляет около 10 млн леев, эти средства получены от деятельности предприятия, – добавил Чебан.

Вскоре “Autosalubritate” получит кредит от Европейского банка реконструкции и развития и грант в размере 5 миллионов евро на реализацию проекта “Твёрдые бытовые отходы в Кишинёве”. Будут выполнены следующие работы: рекультивация временного полигона на Чеканах в соответствии со стандартами ЕС, обеспечение безопасности мусорного полигона в Цынцэренах и инвестирование в инфраструктуру коммуны, обновление автопарка предприятия, модернизация перегрузочной станции и другие.

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