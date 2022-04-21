Дизайнер рассказала, как покрасить яйца к Пасхе без использования искусственных красителей

0

Дизайнер-декоратор Тина Хабарова рассказала о старинных способах использования натуральных красителей для покраски пасхальных яиц.

Перед окрашиванием яйца следует помыть с содой, чтобы убрать загрязнения и стереть штамп – тогда краска ляжет лучше, а затем сварить. Чтобы скорлупа не потрескалась при варке, в воду следует добавить немного соли. По словам Хабаровой, яйца ни в коем случае не должны быть холодными – для окрашивания оптимальна комнатная температура, передает mir24.tv.

Один из самых популярных способов покраски пасхальных яиц – метод с использованием луковой шелухи. Яйца приобретают красно-коричневый цвет. Желтого цвета можно добиться с помощью куркумы. Придать яйцам оранжевый оттенок поможет паприка. В коричневый цвет пасхальный продукт поможет окрасить черный чай или насыщенный раствор кофе.

Хабарова отметила, что в голубой цвет яйца обычно красят с помощью красно-кочанной капусты или чая каркаде. Фиолетовый цвет достигается при помощи вина, винограда или ягод черники. Зеленый оттенок яйцам придаст крапива и шпинат, а красными их сделает свекла.

– Вот основные цвета. Готовые растворы вы можете смешивать между собой, чтобы получить более сложный оттенок. Но природные красители отличаются тем, что всё непредсказуемо… Нужно обязательно пробовать и экспериментировать, – заявила дизайнер-декоратор.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.