Дивная пора мэрцишора

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О том, почему для нас так важен весенний символ возрождения

Наталья Устюгова, info@aif.md

1-го марта погода бывает разной – может светить солнце, а может сыпать колючий снег или идти холодный дождь. Но, глядя на календарь, мы понимаем, что дело движется к лету – теплу и солнцу. И этот факт даёт нам право на надежду.

На любой кошелёк

Со второй половины февраля на площади Великого Национального собрания столичной мэрией проводится ярмарка, приуроченная к празднику прихода весны. Свой товар представляют народные мастера и кулинары.

Продавец мэрцишоров Николай Андрей рассказал, что все предлагаемые им изделия исключительно ручной работы. В течение года их изготавливает его жена, которая сейчас находится в декретном отпуске, и ей помогает вся семья. К февралю удаётся сделать около 5 тыс. изделий. Их стоимость от 5 до 70 леев, цена зависит от размера броши, к которой прикрепляется символ весны. Заготовки предоставляют молдавские поставщики.

– У покупателей разные запросы: некоторым нравятся большие броши, но чаще покупают недорогие изделия, стоимостью от 5 до 20 леев. Около 80% покупателей – женщины, – рассказывает Н. Андрей. – Иногда возле наших лотков останавливаются иностранцы, румынам не надо рассказывать, что обозначает красно-белый символ, а гостям столицы из других стран надо всё пояснять. Мы можем это делать на молдавском или русском языках. В нашем ассортименте есть и большие мэрцишоры для украшения квартир, офисов и т.д. Их цена тоже зависит от размера и материалов – от 35 до 150 леев. Но выручка у нас небольшая, мы больше работаем ради праздника, хорошего настроения, а не для бизнеса. Около 30% товара остаётся на следующий год, хорошо, что такие изделия всегда востребованы.

Для того чтобы зарезервировать место на центральной площади, предприниматели в начале февраля получают в столичной претуре сектора Центр бесплатную авторизацию – разрешение на торговлю мэрцишорами ручной работы, которое действительно с 11 февраля по 12 марта, но самые активные продажи приходятся на последние дни февраля и длятся до 8 марта.

Считается, что мэрцишор, исполнив свою миссию в опасный период противостояния времён года, должен продолжить свой круговорот в природе.

Душевный вариант

Кроме мэрцишоров ручной работы, на рынке можно найти множество промышленных образцов – это красивые штамповки с включением бисера и декоративного стекла, которые тоже пользуются определённой популярностью, но всё-таки изделия, выполненные вручную, всегда более позитивны.

– Всё, что сделано своими руками, дороже и душевнее, – считает журналист Наталья Синявская, много лет увлекающаяся хендмейдом. – Я делаю мэрцишоры для себя, для друзей и даже на продажу для выходцев из Молдовы, живущих за границей. Для них я составляю композицию из семи разных вариантов. Думаю, что такой подарок, сделанный своими руками, более трогательный. Инструкций, как можно сделать мэрцишор, в интернете очень много. Для работы понадобятся красная и белая нити, немного фантазии и терпения. Всегда можно найти какой-то лёгкий вариант, особенно если вы создаёте изделие вместе с детьми. Если существует такая красивая традиция, почему бы ей не следовать? В Болгарии, например, плетут мартиники – это красно-белые браслетики на руку. У нас они тоже становятся популярными. В конце марта мэрцишоры надо повязать на плодовое дерево и загадать желание. Кто-то в это верит, кто-то – нет, но мои желания до сих пор сбывались. Главное – верить.

Когда делаешь мэрцишоры для конкретных людей, можно учесть их индивидуальность и увлечения. Такой подарок будет необыкновенно приятным, а главное – неожиданным.

КСТАТИ

Культурные обычаи, связанные с 1 марта, в Румынии, Болгарии, Северной Македонии и Республике Молдова были включены в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Самый дорогой подарок мамы

Вы даже не представляете, какие удивительные композиции на тему прихода весны создают наши дети! Естественно, при условии, когда рядом профессиональный педагог, который является источником вдохновения, или родители, не лишённые воображения. В ход идут любые материалы, вплоть до чеснока и красного перца в качестве главных компонентов.

– Мы с детьми постоянно делаем разные поделки, но первый день весны для всех нас – особый праздник, – говорит учитель начальных классов гимназии села Малиновское Рышканского района Алла Ткач. – Малыши наиболее активны, они воспринимают легенды о Мэрцишоре, как сказки, в которые ещё верят. Каждый год мы участвуем в районном конкурсе мэрцишоров и постоянно занимаем призовые места. Наши дети создают уникальные тематические композиции. Конечно, самым маленьким помогают учителя и родители. Но в основу, как правило, ложатся детские фантазии, их видение торжества весны. Этот праздник превращается в настоящий фестиваль с театральными постановками, стенгазетами, чтением тематических стихов, просмотром видеофильмов и т.д. Каждый класс на своей двери вывешивает свой весенний талисман и очень сложно определить, чей из них лучший.

Волнительно, когда ученик начальных классов под присмотром учителя, но всё-таки самостоятельно, создаёт свой первый мэрцишор для того, чтобы подарить его маме. И пусть он выглядит косым, кривым и непропорциональным, для мам – это самый дорогой подарок, ведь он сделан с любовью и преподнесён от души.

В тему

Эволюция символа

В Национальном музее этнографии и естественной истории хранится большая коллекция мэрцишоров, которую периодически выставляют для всеобщего обозрения. В основном, это изделия, выполненные народными мастерами.

Как пояснил учёный секретарь музея, доктор исторических наук Андрей Прохин, маленькому символу весны не уделялось большого внимания, однако он входит в историю Молдовы, как часть самобытного народного творчества, но со своей особой биографией и традиционным дизайном. В основе коллекции – мэрцишоры, изготовленные в 70-80-е годы прошлого века мастерами Ассоциации народных художественных промыслов «Артизана». Есть экспонаты, которые сотрудники музея получали в качестве подарков от друзей из Румынии, где этот праздник ранее отмечался более широко. Но в любом случае, коллекция пополняется работами современных мастеров. Кстати, при музее на протяжении многих лет для детей проводятся мастер-классы по изготовлению мэрцишоров. Через полвека их ручные работы станут раритетом. Правда и в том, что с каждым годом они обрастают элементами современности.

– Естественно, мы наблюдаем некоторую эволюцию образа мэрцишора, но стараемся продвигать старые традиции, в частности, это образцы, которые привязываются к руке в виде браслета или надеваются на шею как кулон, – поясняет Андрей Прохин. – Дело в том, что изначально они воспринимались как обереги, защищавшие хозяина от невзгод, которые изобиловали в период смены времён года. Шея и руки – это зоны, которые, согласно магическому мышлению, наиболее уязвимы. Красные ниточки на запястье некоторые люди носят и сейчас, считая, что они уберегут от сглаза. При этом считается, что мэрцишор, исполнив свою миссию в опасный период противостояния времён года, должен продолжить круговорот в природе. Именно поэтому его привязывают к веткам плодовых деревьев или к кустам роз, или же опускают в реку, чтобы в следующем году он возродился с новыми силами. Возможно, поэтому эти народные талисманы практически не сохранились.

Мэрцишор становился и предметом гаданий: его клали под камень и через несколько дней смотрели, какие насекомые появились рядом. Таким образом девушки пытались выяснить, какой профессией будет владеть их будущий муж, ну, а взрослые люди вычисляли погодные условия нового сельскохозяйственного года. Сейчас народные талисманы больше используют как сувениры, а их выбор за счёт формы может раскрыть личность, интересы и увлечения человека. Посредством символа весны отражаются и актуальные проблемы общества, которое всегда стремится к миру, добру, любви, семье, здоровой природе и т. д.

О мэрцишоре существует немало легенд. В интернете можно найти множество современных вариантов, к которым этнологи относятся скептически. В молдавских сёлах на юге Украины в 60-х годах была записана народная легенда, что когда-то на границе зимы и весны подснежник и фиалка устроили поединок, в итоге фиалка ранила подснежник, и капли крови упали на снег. Девушка подняла раненный цветок и прикрепила к груди. Так что прикреплять мэрцишор, как брошь – это более поздняя тенденция. Более ранние традиции вещают о том, что мэрцишоры женщины и девушки дарили мужчинам. Какой бы ни была легенда, речь всегда идёт о битве либо между цветами, либо между богатырём и змеем, либо между стихиями, но в результате кто-то ранен и на снег попадают капли крови. Эта битва образно выражает переход от холода к теплу, конфликт времён, а народный ритуал – это добрая попытка разрешения конфликта.