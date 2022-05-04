Директор психиатрической больницы Бельц задержан за злоупотребление служебным положением

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Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению руководителя Психиатрической больницы Бельц в злоупотреблении служебным положением.

Как говорится в сообщении ГП, глава учреждения использовал свой статус в корыстных целях и принуждал некоторых подчинённых возвращать заработные платы за совмещённые должности, хотя никаких рабочих обязанностей по ним не выполнялось. В результате мошеннических действий медицинскому учреждению был нанесён материальный ущерб на сумму более 240 000 леев.

В рамках уголовного расследования был наложен арест на ¼ квартиры, принадлежащей обвиняемому. Также на период следствия задержанный был отстранён от должности.

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