Директор “Lumteh” отправлен в отставку

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Глава предприятия “Lumteh” был снят с должности по причине допущенных ошибок в своей деятельности. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан на заседании муниципальных служб, попросив руководителя ведомства написать заявление об отставке до сегодняшнего вечера.

Глава муниципия отметил, что на прошлой неделе произошло несколько неприятных ситуаций, связанных с деятельностью директора предприятия.

Старая Почта осталась без света на главной улице. Хотя нас заверяли, что дела идут хорошо, в том числе, когда меняли освещение на улице Каля Орхеюлуй, что работы выполняются качественно. Я тысячу раз предупреждал всех. Когда что-то шло не так, я делал замечания и прощал. В течение года я общался с директорами предприятий дипломатично и вежливо, потому что, в первую очередь, я думаю о гражданах, – отметил Чебан.

Генпримар выразил надежду, что вакантную должность займёт ответственный человек.

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