Директор кладбища Святого Лазаря арестован на 30 суток. Пострадавших от его незаконных действий просят обратиться в НАЦ

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Граждан, которые были вынуждены “купить” места для захоронения умерших на кладбище Святого Лазаря, просят сообщить об этом в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ). Это поможет следствию выявить незаконную схему вымогательства денег, которую организовала администрация кладбища, а также идентифицировать все преступные эпизоды.



Пострадавшие могут позвонить на антикоррупционную линию по номеру 0 800 55555 или непосредственно в НАЦ по номеру 022 257 202. Кроме того, официальную жалобу в письменном виде можно подать в Национальный антикоррупционный центр по адресу: бул. Штефан чел Маре, 198, в электронном виде по адресу secretariat@cna.md, а также на веб-странице cna.md в рубрике “denunţ”. В жалобе необходимо указать обстоятельства и период, имена людей, вымогавших взятку, и контактные данные осведомителя.

Вчера директора кладбища Святого Лазаря, его заместителя и сотрудника арестовали на 30 дней. Ещё три фигуранта находятся под следствием на свободе. Всех их подозревают в получении незаконной прибыли от продажи мест для захоронения умерших, а также от их бронирования. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

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