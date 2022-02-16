Директор “Франзелуцы”: У правительства была возможность не допустить роста цен на хлеб

Директор “Франзелуцы”: У правительства была возможность не допустить роста цен на хлеб

Стоимость производимого “Франзелуцей” хлеба могла остаться прежней, если бы правительство субсидировало покупку 10 тонн пшеницы. Об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам заявил директор предприятия Виктор Матков. 

– Если бы была помощь государства для приобретения 10 тысяч тонн пшеницы – 50 миллионов леев – тогда мы смогли бы сохранить прежние цены, – сказал он, сообщает ntv.md. 

Директор “Франзелуцы” отметил, что подорожание было обусловлено ростом тарифа на газ, стоимости муки и другого сырья.

Напомним, ранее депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте инициативу о выделении малообеспеченным гражданам компенсации в размере 100 леев в связи с ростом цен на хлеб.

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