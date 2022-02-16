Директор “Франзелуцы”: У правительства была возможность не допустить роста цен на хлеб

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Стоимость производимого “Франзелуцей” хлеба могла остаться прежней, если бы правительство субсидировало покупку 10 тонн пшеницы. Об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам заявил директор предприятия Виктор Матков.

– Если бы была помощь государства для приобретения 10 тысяч тонн пшеницы – 50 миллионов леев – тогда мы смогли бы сохранить прежние цены, – сказал он, сообщает ntv.md.

Директор “Франзелуцы” отметил, что подорожание было обусловлено ростом тарифа на газ, стоимости муки и другого сырья.

Напомним, ранее депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте инициативу о выделении малообеспеченным гражданам компенсации в размере 100 леев в связи с ростом цен на хлеб.

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