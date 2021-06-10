Директор Центра имени Гамалеи считает, что борьба с коронавирусом продлится ещё долго

Директор Центра имени Гамалеи считает, что борьба с коронавирусом продлится ещё долго

Борьба с коронавирусом, по всей видимости, будет длительной, заявил ТАСС в среду директор Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину “Спутник V”, Александр Гинцбург.

– К сожалению, инфекция не отступает, и надо все время с ней бороться. Это как шахматная партия, которая, к сожалению, блицкригом не заканчивается, по всей видимости, она будет довольно длительная. Свой вклад в победу над инфекцией должен сделать каждый, придя на пункт вакцинации и сделав прививку, – сказал он.

Ранее стало известно, что Гинцбург наряду с другими разработчиками “Спутника V” удостоен государственной премии в области науки.

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