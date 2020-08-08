Директор “Autosalubritate” отстранён от должности

Директор “Autosalubritate” отстранён от должности

Директор МП “Autosalubritate” Евгений Аксеньев был отстранён от должности. Соответствующее распоряжение подписал примар столицы Ион Чебан.

Согласно распоряжению, с сегодняшнего дня, 8 августа, приостанавливается индивидуальный трудовой договор, заключённый с Аксентьевым 20 февраля 2018 года. В период приостановления полномочия директора переходят к заместителю управления Думитру Вулпе, пишет ipn.md.

Ранее Ион Чебан сообщал, что Аксентьеву грозит отставка после ознакомления с несколькими внутренними отчётами Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией и Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям о том, что произошло на полигоне по складированию отходов в Цынцэрень. Градоначальник потребовал служебного расследования по выяснению причин возникновения пожара и оценку предпринятых действий или бездействия лиц, ответственных за управление полигоном.

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