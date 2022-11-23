Директор “Apă-Canal Chișinău”: Предприятие может остаться без электричества

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Директор АО “Apă-Canal Chișinău” Ирина Гутник заявила на заседании Муниципального совета Кишинева, что получила предписание от поставщика электроэнергии, в котором предупреждают об отключении, если не будут погашены долги за потребленную электроэнергию. Она отметила необходимость корректировки тарифов на услуги водоснабжения и канализации в контексте повышения тарифов на электроэнергию и природный газ.

– Сложилась необычная ситуация, исключительная ситуация. “Apă-Canal Chișinău” получило в понедельник предписание от “Premier Energy”, согласной которому, если мы не выплатим долг в размере 5,6 млн леев за электроэнергию, 24 ноября оператор вмешается и отключит “Apă-Canal Chișinău” от электроэнергии, – заявила Ирина Гутник.

Директор предприятия уточнила, что ситуация на предприятии исключительная. Действующие тарифы не корректировались с 2017 года. Они не актуальны и не соответствуют реальной ситуации оператора. Кроме того, предприятие управляет устаревшими сетями, что приводит к значительным потерям. Потери воды составляют от 8 до 60% от объема, распределенного по сети, в то время как средний показатель по Европе составляет 23%, передает ipn.md.

– Требование о корректировки тарифа происходит в контексте повышения цен на электроэнергию и на природный газ. Ведь, поскольку эти ресурсы подорожали, логично и правильно скорректировать тариф и на воду, – сказала Ирина Гутник.

В июне предприятие зафиксировало расходы только на электроэнергию в размере 16,8 млн леев при тарифе в 2,64 лея. В октябре при тарифе в 3,15 леев были зафиксированы расходы в размере 18,1 млн леев, а в ноябре предприятие должно выплатить 31 млн леев при тарифе в размере 4,74 лея.

– Годовые расходы, которых оператор должен нести в 2023 году, составят 342,4 млн леев. При нынешнем тарифе НАРЭ утверждает около 134 млн леев – практически половину затрат, которые мы фактически несем за электроэнергию,- заявила директор “Apă-Canal Chișinău”.

Заседание МСК было отложено на четверг и на нем должен быть рассмотрен вопрос о корректировке тарифов на услугу водоснабжения и канализации.

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