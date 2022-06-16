Директор Агентства госуслуг: Процесс выдачи загранпаспортов возобновится через две недели

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Агентство госуслуг снова начнёт процесс изготовления и выдачи загранпаспортов для граждан Молдовы через две недели. Об этом заявил директор агентства Мирча Ешану. По его словам, новые бланки, из-за которых был остановлен процесс выдачи паспортов, поступят в Кишинёв через две недели. Граждан, которым не нужно срочно выезжать за границу, просят отложить оформление документа.

– Эта ситуация кратковременна и продлится не более недели или двух, затем проблема исчезнет полностью. Всех, у кого есть доказательства выезда за границу, будут обслуживать в первую очередь и выдавать проездные документы, – заявил Ешану.

Месяц назад власти объявили, что Агентство государственных услуг больше не будет выдавать паспорта молдавским гражданам, у которых истек срок действия. Причина – большое количество запросов на оформление документов. В связи с этим власти решили автоматически продлить срок действия паспортов до июня 2023 года, но только пять стран согласились принимать граждан Молдовы с просроченным паспортом, передает protv.md.

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