Диетологи назвали семь опасных для здоровья растительных масел

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Диетологи рассказали о вреде, который организму может нанести растительное масло.

Cпециалисты утверждают, что наиболее токсичным растительным маслом является подсолнечное. По словам диетолога Джея Куинна, в нём содержится большое количество омега-6 жирных кислот, избыток которых может вызвать воспалительный процесс в организме. Это приводит к проблемам со здоровьем: сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям. Также при многократном нагревании подсолнечного масла выделяется большое количество альдегидов — токсичных соединений, способных повреждать ДНК и другие клетки.

Кукурузное масло может навредить здоровью из-за значительного содержания полинасыщенных жирных кислот, которые могут вызвать воспаление и повреждение печени.

Следует ограничить потребление соевого масла. Производственный процесс делает его более восприимчивым к окислению, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и метаболического синдрома, пишет rsport.ria.ru.

Эксперт в области питания Майкл Гаррико советует исключить из рациона пальмовое масло. По его словам, при нагревании до высокой температуры оно может привести к развитию онкологии, заболеваниям сердца и системы кровообращения и диабету.

Негативное воздействие на организм может оказать и кокосовое масло из-за высокого содержания неусвояемых жирных кислот. Согласно исследованию, опубликованному в 2020 году, кокосовое масло может повысить уровень вредного холестерина и нанести вред сердцу.

По словам специалистов, следует с осторожностью относиться к гидрогенизированным маслам и смеси растительных масел, так как они вредят сердцу и повышают уровень плохого холестерина. В качестве полезной альтернативы диетологи советуют использовать оливковое и топлёное масла.

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