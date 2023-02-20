Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для фигуры

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В период с 20 по 26 февраля проходит Масленица. Диетолог Наталья Нефедова дала ряд рекомендаций по употреблению традиционного праздничного блюда – блинов – тем, кто следит за фигурой и придерживается диеты.

– За раз можно съесть от четырёх до шести блинов, в зависимости от их размера и толщины. Однако, если вы планируете есть это блюдо ежедневно в течение всей праздничной недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов, причём в первой половине дня, иначе можно навредить фигуре, – поделилась она.

По словам диетолога, один блин содержит порядка 120–150 килокалорий. Нефедова рекомендовала выбирать такое блюдо без сладких начинок. Блины с топлёным маслом, вареньем или жирной сметаной следует рассматривать как десерт и ограничить их употребление, подчеркнула диетолог, передаёт m24.ru.

Эксперт рассказала, что при грамотном подборе муки блюдо может стать полезным. Если заменить её на цельнозерновую, гречневую или полбяную, а также использовать хорошую рыбу в качестве начинки, то продукт превратится в более благоприятное для организма угощение, считает Нефедова.



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