Диетолог рассказала про полезный перекус между завтраком и обедом

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Полезный для здоровья и фигуры перекус между завтраком и обедом может состоять из фруктов, ягод, орехов, кусочка хлеба или шоколада. Но он подходит только тем, кто в перерыве между приёмами пищи испытывает сильный голод.

Об этом подробнее рассказала врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Елена Тихомирова.

Если человеку комфортно держать пищевую паузу между завтраком и обедом или между обедом и ужином, то перекус не нужен. Он необходим в том случае, если присутствует значительное чувство голода. И тогда перекус должен быть один, а не 21. Это нужно очень строго контролировать. В качестве перекуса подойдёт классика жанра — один фрукт или ягоды массой 200 граммов, 20-30 граммов орехов, 40 граммов хлеба. Это может быть и какой-то шоколад, 20-25 граммов, а то и 30, — объяснила врач.

При этом диетолог отметила, что для правильного питания и поддержания фигуры достаточного есть всего лишь три раза в день, пишет ura.news.

Перекусы нужны только в том случае, если человеку очень голодно между базовыми приёмами пищи, и он прямо не может дотерпеть. А если ему комфортно живётся, то нужно есть три раза в день. Это если мы говорим про снижение массы тела. Вес уходит, если мы едим классических три раза в день, — подчеркнула Тихомирова.

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