Диетолог рассказала об опасности употребления кофе осенью

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Злоупотребление чаем или кофе в холодную погоду может привести к неприятным последствиям, особенно если речь идёт о людях с гипертонией. О том, сколько кофеина в день рекомендуется употреблять, рассказала российский врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.

Количество кофеина важно для людей, которые к нему чувствительны: выпивая много кофе или чая, они могут ощущать усиление сердцебиения. Это важно и для тех, кто страдает гипертонией, потому что кофеин может приводить к повышению давления, — уточнила диетолог.

Нефедова добавила, что беременным также не стоит выпивать больше одной чашки кофе в день. А злоупотребление кофеиносодержащими напитками может вызвать нервозность и проблемы со сном.

Нутрициолог добавила, что дневная норма кофеина составляет 400 миллиграммов. Чашка кофе содержит около 95 миллиграммов, а чашка чая — от 10 до 20. Многое зависит от размера ёмкости и крепости напитка, уточнила врач, пишет ura.news.

Альтернативой могут быть, например, ромашковый или мятный чай. Это безобидные травяные напитки, в которые всегда можно добавить яблоко и корицу, чтобы сделать их интереснее, — подытожила эксперт.

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