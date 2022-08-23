Диетолог рассказала об опасности чрезмерного употребления сладкого в жару

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Неумеренное употребление сладкого во время жары может спровоцировать повышение давления, возникновение отёков и другие проблемы со здоровьем. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог из РФ Нурия Дианова.

По словам специалиста, в жаркую погоду многие люди сталкиваются с такой проблемой, как обезвоживание. Употребление сладких продуктов в такой период только усиливает жажду, а пить много жидкости полезно далеко не всем.

– У людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы или почек может подняться давление или возникнуть отёки, — отметила Дианова.

Диетолог добавила, что чрезмерное количество сладкого может вызвать сбои в работе кишечника — может развиться дисбиоз и увеличиться количество условно-патогенной флоры. В свою очередь, это влияет на качество кожи — например, приводит к образованию акне, пишет iz.ru.

Кроме того, избыточное потребление сахаросодержащих продуктов может приводить к перепадам настроения.

Врач пояснила, что большую пользу для организма приносят фрукты и ягоды, которые содержат клетчатку, а также сочетание фруктозы, глюкозы и сахарозы.

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