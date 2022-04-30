Диетолог рассказала о вредных сочетаниях продуктов

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Российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала, какие продукты лучше не сочетать между собой.

Так, специалист порекомендовала не есть мясо с картофелем и макаронами, так как употребление белковых продуктов вместе с быстрыми углеводами запускает процесс брожения и нарушает усвоение белка в организме.

Также врач подчеркнула, пишет iz.ru, что нельзя мешать алкоголь с газировкой. Она пояснила, что такое сочетание может ускорить процесс опьянения и нарастающей интоксикации. Кроме того, диетолог посоветовала не сочетать кофе ни с чем.

– Он будет забирать из организма такие минералы, как кальций, магний, железо и фосфор. Поэтому минеральные вещества, которые есть в составе продуктов питания, не будут усваиваться, — предупредила эксперт.

По словам врача, среди допустимых сочетаний с кофе — мясо.

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