Диетолог рассказала о пользе сезонных овощей осенью

0

Нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алёна Денисова объяснила, почему важно не пренебрегать употреблением свежих сезонных овощей в осеннее время года.

Она пояснила, что на вершине перечня полезных овощей находится красный сладкий перец, который является кладезем витамина C — в нём содержится 200 мг этого вещества. Следом за перцем брокколи, в которой, по словам нутрициолога, много клетчатки. Кроме того, в списке цветная и брюссельская капуста, а также томаты, пишет newsnn.ru.

Диетолог рассказала, что овощи лучше всего есть свежими, так как в необработанном виде они сохраняют больше полезных веществ.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.