Диетолог рассказала, какие продукты способствуют детоксикации организма

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Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

Некачественная пища и злоупотребление алкоголем способны нанести серьезный удар по здоровью. Система естественной детоксикации позволяет организму справляться с негативным воздействием этих факторов, и есть простой способ поддержать работу этой системы, отметила врач, передает ria.ru.

– Когда нам нужна безупречная работа системы детоксикации организма, например, если человек злоупотребляет не самыми полезными напитками, надо отдавать предпочтение крестоцветным овощам (брокколи, цветная капуста, белокочанная капуста, шпинат и другие), в которых содержится больше серы. Вполне поможет кресс-салат, например, — сказала Королева.

Сера, объяснила она, обеспечивает усвоение белка и входит в состав глутатиона — фермента печени, который играет важную роль в работе естественной системы детоксикации.

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