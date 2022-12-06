Диетолог рассказала, какие напитки помогают уснуть

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Перед сном можно употреблять травяные сборы, чтобы улучшить засыпание. Об этом рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

Специалист порекомендовала отдать предпочтение травам, которые будут успокаивать нервную систему после тяжёлого рабочего дня. Это может быть ромашка, мелисса, мята. Такие травы оказывают расслабляющее действие на организм и на центральную нервную систему, помогают успокоиться как раз для того, чтобы организм отдыхал. По времени их стоит употреблять около 19-20 часов вечера, пишет m24.ru.

Эндокринолог добавила, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость, поэтому включать травы нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма. Кроме того, необходимо также правильно подготовиться ко сну.

– Мало просто попить травки, нужно ещё и убрать все гаджеты, выключить телевизор и посвятить это время той самой медитации, которая может проявляться в виде общения со своими близкими. Можно принять водные процедуры, это тоже дополнительный элемент успокоения, – подчеркнула эксперт.

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