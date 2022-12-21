Диетолог рассказала, как справиться с постоянной усталостью

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Чувство постоянной усталости может вызвать дефицит витаминов в организме и недостаток физической активности. Прогулки на свежем воздухе и правильное питание помогут стать энергичнее. Об этом в беседе с изданием The Sun заявила диетолог Эли Брехер.

По словам специалиста, часто люди, особенно зимой, испытывают нехватку витамина D, который синтезируется в организме под воздействием ультрафиолета. Скорректировать это можно ежедневными прогулками на свежем воздухе. Кроме этого, в рацион желательно включить яичные желтки, грибы, рыбу лососевых пород. Поможет и приём витаминных комплексов.

Человек, по словам Брехер, может ощущать упадок сил из-за недостатка физической активности, следствием чего, как правило, бывает избыточный вес. Исправить ситуацию, по словам диетолога, можно, отказавшись от полуфабрикатов и фастфуда, а также от эскалаторов и лифтов в пользу подъёма по лестнице. Почувствовать себя бодрым поможет и ежедневная зарядка.

Чувство усталости может спровоцировать дефицит витамина В12 и магния. В этом случае диетолог посоветовала разнообразить свой рацион богатыми магнием продуктами: тыквенными семечками, миндалем, кешью, авокадо и темным шоколадом. Восполнить нехватку витамина В12 можно, употребляя в достаточном количестве мясо, птицу, рыбу, яйца, передаёт mir24.tv.

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