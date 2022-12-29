Диетолог рассказала, как сделать новогодний стол более полезным

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Новогодние блюда станут менее вредными, если заменить некоторые ингредиенты в традиционных праздничных салатах на менее калорийные. Об этом рассказала Светлана Исакова, врач-диетолог российской больницы.

Например, в «Селёдку под шубой» можно положить чуть больше яблок, которые дадут сочность, а майонез заменить йогуртовой заправкой. Добавьте к заправке лимонный сок и немного горчицы — калораж будет намного ниже, а вкус практически не изменится, — предложила врач.

Диетолог отметила, что традиционный «Оливье» станет менее калорийным, если заменить колбасу в его составе на отварную курицу, пишет gazeta.ru.

В идеале, лучше всего добавить в «Оливье» постную куриную грудку. Или любую часть курицы, но отваривать её без кожи, — посоветовала она.

А вот жирные блюда из новогоднего меню врач посоветовала исключить полностью.

В противном случае, праздник может омрачиться не только прибавкой в весе, но обострением хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Тоже самое относится и к большим количествам алкоголя. Алкогольные напитки не только гарантируют вам задержку жидкости в организме, но могут привести к панкреатиту, — предупредила врач.

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