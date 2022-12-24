Диетолог рассказала, как правильно питаться зимой

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Российский диетолог Ирина Белокрылова напомнила, что в период роста заболеваемости ОРВИ и гриппом особенно важно что, как и когда ест человек. Если вы мёрзнете – значит, неправильно питаетесь, полагает врач.

Чтобы сохранить здоровье и повысить иммунитет, пища должна быть полезной и витаминизированной, считает Белокрылова. Она советует, в первую очередь, проверять дату изготовления продуктов, качество и калорийность. Это нужно для того, чтобы восстановить энергию, которая зимой теряется больше.

Энергетическая составляющая употребляемой нами пищи должна быть выше. Обычно для человека с нормальным весом средняя калорийность еды должна составлять 2100-2200 калорий, а зимой при работе на свежем воздухе, при длительном пребывании на холоде, мы можем энергетическую составляющую повысить до 2400 калорий, – пояснила диетолог.

Еда зимой должна быть горячей, а в рацион следует ввести больше овощей и фруктов. Подходящим вариантом врач назвала комбинированное овощное рагу с цветной капустой, морковью, перцем, баклажанами и кусоком мяса в 80-90 граммов, пишет rg.ru.

Если мы положим к овощам фрикадельку, состоящую из свинины, говядины и протёртого кабачка, зелёный горошек, получится очень насыщенный и полезный обед, – пояснила Белокрылова.

В день необходимо употреблять не менее 600 г овощей и 200 г фруктов. Это хватит и для того, чтобы снизить риск заболеваемости сахарным диабетом. Про содержащиеся в растительной пище волокна, клетчатку, антиоксиданты против старения клеток, витамины и микроэлементы все знают, но постоянно забывают, говорит специалист.

А ещё диетолог против отказов от ужина. Вечерний приём пищи зимой необходим: это могут быть овощи с рыбой или овощи с творогом и фруктами.

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