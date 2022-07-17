Диетолог рассказала, как не переедать, но все равно чувствовать себя сытым

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Кто не сталкивался с такой ситуацией, что чем больше ешь, тем больше хочется. Особенно если все вкусно, и на столе масса аппетитных блюд. Врач-диетолог Татьяна Залетова поведала секрет, как добиться чувства насыщения и тем самым не переесть и не набрать лишние килограммы.

Как сказала специалист, есть одно растение, которое усиливает чувство насыщения. Это растение – мята. В этой траве содержится эфирное масло, содержащее ментол. Это вещество стимулирует образование гормона эндорфина. Его еще называют гормоном счастья, передает rg.ru.

Эндорфин работает также от вида и употребления вкусной еды. Если добавлять в еду и напитки мяту, то надо предполагать, что и чувство удовлетворения и насыщения наступит быстрее.

Так что мята может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды.

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