Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес в холода

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В холодную погоду люди начинают больше есть из-за желания согреться, что может привести к набору лишнего веса. О том, как этого избежать, рассказала врач-диетолог, нутрициолог из РФ Татьяна Мещерякова.

По её словам, в первую очередь стоит следить за количеством потребляемых калорий. Предпочтение в выборе блюд лучше отдать горячей пище, запечённым овощам, кашам и сытным супам. В холодную погоду диетолог рекомендовала есть меньше сырых овощей, заменив их термически обработанными.

От таких продуктов, как печенье, пирожные, быстрые завтраки, белый хлеб, сахар и шоколад, Мещерякова советует отказаться, поскольку они дают краткосрочное чувство насыщения, и голод возвращается очень быстро, пишет iz.ru.

Особенно стоит избегать сочетания простых сахаров и жиров — это торты и пирожные с кремами, вафли, кексы, — подчеркнула врач.

Мещерякова также рекомендовала осенью и зимой добавлять в пищу согревающие специи, а в горячие напитки — свежий имбирь. Этот продукт не только согревает, но и понижает чувство тревоги и беспокойства, а также обладает лёгким спазмолитическим действием.

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