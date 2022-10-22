Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес в холода

В холодную погоду люди начинают больше есть из-за желания согреться, что может привести к набору лишнего веса. О том, как этого избежать, рассказала врач-диетолог, нутрициолог из РФ Татьяна Мещерякова.
От таких продуктов, как печенье, пирожные, быстрые завтраки, белый хлеб, сахар и шоколад, Мещерякова советует отказаться, поскольку они дают краткосрочное чувство насыщения, и голод возвращается очень быстро, пишет iz.ru.
Особенно стоит избегать сочетания простых сахаров и жиров — это торты и пирожные с кремами, вафли, кексы, — подчеркнула врач.
Мещерякова также рекомендовала осенью и зимой добавлять в пищу согревающие специи, а в горячие напитки — свежий имбирь. Этот продукт не только согревает, но и понижает чувство тревоги и беспокойства, а также обладает лёгким спазмолитическим действием.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.