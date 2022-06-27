Диетолог рассказала, чем грозит употребление жареного мяса в жару

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Российский диетолог Елена Соломатина рассказала, чем грозит употребление жареного мяса в жаркую погоду. По её словам, такой рацион может привести к онкологическим заболеваниям.

Как пояснила специалист, пишет rg.ru, во время жары у человека замедляется пищеварение, а это приводит к тому, что жареное мясо надолго остается в кишечнике.

– Если мясо будет долго перевариваться, это опасно. Особенно если это тяжёлое, красное мясо. Оно будет долго лежать не только в желудке, но и в кишечнике, – сказала врач.

По словам Соломатиной, это ведёт к риску образования онкологии. Чтобы избежать подобного, диетолог советует употреблять овощи – клетчатка помогает быстрее продвинуться и освободить от еды кишечник.

– У нас в жару это всё замедляется. А клетчатка из сырых овощей поможет пищеварению, – подчеркнула специалист.

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