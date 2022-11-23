Диетолог рассказал о важных для борьбы с осенней хандрой витаминах

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Витамины А, B6, B12, С, D, E и Омега-3 важны для борьбы с осенней хандрой. Об этом рассказал российский диетолог Вадим Михно.

Специалист отметил, что витамин А (ретинол) оказывает многостороннее воздействие на организм человека. Нередко его называют первой линией защиты от болезней, он необходим для роста, развития и обновления тканей, а также для поддержания активности иммунной защиты организма. От этого витамина в определённой степени зависит функциональное состояние организма, в том числе защитная способность его покровных тканей: кожи и слизистых оболочек.

Диетолог уточнил, что витамин А находится в говяжьей, куриной, свиной и тресковой печени; в жирной рыбе, белужьей икре, молочных продуктах, сливочном масле, твёрдых сырах, яичном желтке, листовой зелени, томатах, а также в любых оранжевых овощах и фруктах, пишет iz.ru.

Витамин В6 (пиридоксин) очень важен благодаря его активному участию во многих видах обмена. Самое большое значение он имеет для обмена белков в организме. Он улучшает метаболизм в тканях мозга, поскольку является главным катализатором обмена аминокислот. Также витамин В6 способствует улучшению памяти и настроения и повышает работоспособность мозга, эффективен для снижения стресса и уменьшения лёгких психических симптомов. Его недостаток сопровождается выраженными нарушениями ЦНС, такими как депрессия, раздражительность и сонливость.

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