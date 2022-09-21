Диетолог рассказал о пользе и вреде острой пищи для организма

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Российский диетолог и эндокринолог Евгений Арзамасцев рассказал о пользе и вреде острой пищи для организма человека.

По словам специалиста, употребление острых продуктов положительно сказывается на здоровье, однако есть и некоторые минусы. К плюсам Арзамасцев отнёс, в частности, ускорение метаболизма и улучшение перистальтики.

Минус в том, что у некоторых людей это может вызывать более сильный голод. Если у человека на фоне острых продуктов аппетит проявляется сильнее, то лучше их количество сократить. Он может съесть гораздо больше, нежели сам острый продукт повлияет на метаболизм, — предупредил диетолог.

Кроме того, острая еда имеет обеззараживающие свойства. Она уничтожает микроорганизмы и защищает человека от отравления.

Врач также перечислил заболевания, при которых не рекомендуется принимать острую пищу, пишет lenta.ru.

Если человек страдает любыми хроническими воспалительными заболеваниями ЖКТ, то, конечно, острое есть нежелательно. Это может привести к тому, что это хроническое заболевание может перейти в острую фазу. Ещё острые продукты могут повышать артериальное давление. Поэтому людям с гипертонической болезнью стоит употреблять их с осторожностью, — пояснил он.

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