Диетолог рассказал, какое время оптимально для завтрака

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Рекомендации по времени и количеству приёмов пищи в день очень разные, и это сбивает с толку людей, которые стараются сбросить лишний вес. Российский диетолог Руслан Алиев проанализировал основные предлагаемые варианты.

Классическая рекомендация – завтракать сразу или почти сразу после пробуждения, сделав гигиенические процедуры и зарядку. Но другие специалисты говорят, что нужно выдержать два часа, потому что после пробуждения ЖКТ ещё не проснулся и есть категорически нельзя. Сторонники очень популярного интервального голодания и вовсе советуют пропускать время завтрака, чтобы соблюсти продолжительный промежуток времени без еды, и фактически переносят первый приём пищи на обеденное время.

– На самом деле, правильного времени для завтрака не существует. Кроме одного – времени, когда вы проголодались. Миллионы людей во всём мире не завтракают совсем, и это никак не сказывается на их весе и здоровье. Если резюмировать, правильного времени для завтрака не существует. Хотите – ешьте сразу, не хотите – ждите обеда, – подытожил Алиев.

Он уточнил, что для поддержания веса важнее не переедать – роль играет количество калорий, поступающих в организм с едой ежедневно, а не время приёмов пищи, пишет rg.ru.

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