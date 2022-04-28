Диетолог рассказал, какое мясо нельзя есть ежедневно

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Как часто можно употреблять мясо и в каком количестве, сообщил российский врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский.

По его словам, в мясе содержатся животные белки, которые являются ценным источником незаменимых для организма человека аминокислот. Но нет необходимости есть этот продукт в большом количестве.

– В среднем 15% от суточной калорийности должен составлять белок, преимущественно животный. Это от 50 до 150 граммов мяса в сутки, – рассказал специалист.

Для ежедневного употребления подходят не все мясные продукты. Некоторые виды мяса содержат большое количество вредных для организма жиров, пишет mir24.tv.

– Как правило, это красное мясо (свинина, говядина, баранина – ред.). Его рекомендуется есть от одного раза в неделю до одного раза в месяц, – пояснил Бобровский.

Злоупотребление красным мясом, как отметил эксперт, может привести к развитию смертельных болезней и сокращению продолжительности жизни.

– Плохие жиры могут стать причиной атеросклероза, инсульта, инфаркта, а продукты переваривания мяса токсично действуют на слизистую кишечника, что повышает вероятность развития онкологических заболеваний, – сказал он.

Диетолог добавил, что блюда из птицы или мяса молодого ягнёнка являются более безопасными для человека.

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