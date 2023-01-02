Диетолог рассказал, как быстро прийти в чувство после новогоднего стола

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Обильное новогоднее застолье может перечеркнуть усилия по поддержанию веса, которые вы предпринимали в течение месяца-полутора.

Помимо превышения общей калорийности, праздничная еда перегружена белком, что приводит к зашлакованности организма, рассказал научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии Владимир Пилипенко.

Но бросаться сразу после переедания в голодание точно не стоит, поскольку такие резкие ограничения для организма – тоже стресс.

Когда мы едим, мы кормим полтора-два килограмма бактерий, которые живут у нас в кишке. Они бурно реагируют на все изменения рациона, особенно когда они очень резкие. Их метаболическая активность может усугубить негативные проявления как из-за переедания, так и из-за недоедания. Если вы их оставите без еды, они начнут подъедать кишечную слизь, кишка будет больше раздражаться содержимым, – пояснил диетолог.

Он советует через день-два после праздника устроить разгрузочный день, рассчитав таким образом питание, чтобы оно по калорийности равнялось количеству энергии, которое организм тратит в покое (около 1200 калорий в день, если не вставать с кровати). В этом случае любая дополнительная активность организма будет заставлять его тратить жировую массу.

В разгрузочные дни следует исключить из рациона продукты с высокой калорийностью – прежде всего, это кондитерские изделия. Желательно свести к минимуму потребление простых углеводов (сахар, мёд и т. д.). Лучше использовать для разгрузочных дней монодиету, употребляя в течение дня какой-то один продукт – как минимум, так проще посчитать калорийность. Это могут быть различные продукты – бананы, гречка, рыба – в зависимости от того, кому что больше подходит, пишет rg.ru.

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