Диетолог раскрыл причины переедания

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Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург считает, что быстрое поглощение пищи приводит к перееданию.

– Чем быстрее человек ест, быстрее жуёт, глотает, тем больше он съедает. Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у человека немножко запаздывают, — рассказал эксперт.

При этом врач уточнил, что многое зависит от каждого отдельного человека и дополнительных факторов. Однако в целом, заметил диетолог, людям рекомендуется есть медленно, пишет iz.ru.

Гинзбург также дал рекомендации, что необходимо делать для избежания переедания.

– Например, не отвлекаться во время еды. Есть смакуя, тщательно пережёвывая, разбираясь во вкусах, — рассказал он.

Кроме того, согласно наставлению врача, лучше выбрать для приёма пищи продукты, требующие пережёвывания, богатые пищевыми волокнами.

– Употреблять побольше зелени, овощей в качестве гарниров или дополнительных закусок. Решить проблему с перееданием можно и нужно, — подытожил эксперт.

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