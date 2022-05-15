Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды

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Российский врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова объяснила, почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после неё, а также как сделать напиток максимально полезным.

По её словам, кофе за завтраком является не лучшим выбором с точки зрения обеспечения организма всеми необходимыми ему минеральными веществами. Напиток содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Нефедова подчеркнула, если запивать еду кофе на постоянной основе, то организм будет получать меньше цинка, железа и магния.

Диетолог посоветовала пить кофе через полчаса после приёма пищи. Это позволит полезным веществам усвоиться в организме. Также кофеин выводит из организма кальций, пишет gazeta.ru.

Лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, чёрный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдёт, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащённый витаминами, кальцием, железом, — утверждает врач.

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