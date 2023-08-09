Диетолог призвал отказаться от двух продуктов в жару

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В жаркую погоду лучше всего отказаться от мяса и солёных продуктов. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами в почках, рассказал российский диетолог Михаил Гинзбург.

Он напомнил, что мясо быстро портится при высокой температуре воздуха, а это может привести к пищевому отравлению.

Мясо относится к разогревающей пище, и после него сильно повышается температура тела. Содержащаяся в пище энергия идёт на образование тепла. В мясе эта часть энергии довольно большая. Человек после такой еды сильнее нагревается, может нарушаться терморегуляция, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, — пояснил Гинзбург.

Диетолог посоветовал гипертоникам воздержаться от солёной пищи в жару, потому что избыток соли может привести к более высокому артериальному давлению, а у людей с заболеваниями почек возникает риск образования почечных камней, пишет news.ru.

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