Диетолог предупреждает: Переедание на Пасху может негативно сказаться на здоровье

Диетолог предупреждает: Переедание на Пасху может негативно сказаться на здоровье

Переедание за праздничным столом высококалорийной, жирной и сладкой пищи может негативным образом сказаться на состоянии здоровья, особенно тех, кто соблюдал пост в течение предыдущих недель. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По её словам, после окончания поста самым разумным с медицинской точки зрения будет возвращение к принципам здорового питания. Это позволит избежать проблем, связанных с питанием, предотвратить возникновение и развитие многих заболеваний, пишет rg.ru.

Диетолог отметила, что пасхальный кулич – вкусное и калорийное блюдо с высоким содержанием сахара. На 100 граммов кулича может приходиться до 40-50 граммов сахара, а средняя калорийность составляет примерно 350 ккал. Для здорового человека с нормальной массой тела врач порекомендовала порцию кулича массой не более 150 граммов.

Что касается яиц, то в среднем рекомендуется употреблять от половины до одного яйца в день, или около пяти яиц в неделю.

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