Диетолог предупредила об опасных последствиях переедания мандаринов

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Переедание мандаринов может быть опасно и грозит неприятными последствиями. Об этом предупредила российский врач-диетолог Елена Соломатина. Также она рассказала о том, какое количество мандаринов можно съедать в день.

По словам специалиста, пишет iz.ru, переедание может привести к высыпаниям на коже и другим аллергическим реакциям.

Некоторые знакомятся с цитрусовыми аллергиями только после того, как съели очень много мандаринов. Любая аллергия — это испуг организма. Что-то в него поступило в очень большом количестве, и он не знает, что с этим делать, он пугается и выдаёт разные реакции, — отметила диетолог.

Также Соломатина объяснила, что в мандаринах содержится много клетчатки, поэтому переедание может привести к диспептическим явлениям, например, изжоге и метеоризму. Это особенно характерно для тех, кто не привык к потреблению большого количества клетчатки.

Ещё там есть кислоты. У тех, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, могут обостриться гастриты, язвы, колиты, панкреатиты, эзофагиты, особенно если съесть мандарины на голодный желудок, — предостерегла она.

Диетолог отметила, что в среднем можно съедать по четыре мандарина в день, и лучше не все сразу.

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