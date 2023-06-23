Диетолог предупредила об опасности немытых ягод

Диетолог предупредила об опасности немытых ягод

Любые ягоды необходимо мыть перед употреблением вне зависимости от того, покупные они или выращенные на собственных грядках. Об этом рассказала российский диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина.

По словам специалиста, на поверхность ягод нередко попадают различные виды микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии и паразиты. Обычно это происходит из-за контакта с грязью, нечистой водой, животными и насекомыми, пишет iz.ru.

Когда человек съедает непромытые ягоды, он подвергается риску заражения болезнями, связанными с пищей. Например, гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом и другими, — предупредила она.

Для того чтобы оградить себя и близких от неприятных последствий, достаточно не пренебрегать мытьём плодов, а для более тщательной очистки можно использовать специальные средства.

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