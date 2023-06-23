Диетолог предупредила об опасности немытых ягод

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Любые ягоды необходимо мыть перед употреблением вне зависимости от того, покупные они или выращенные на собственных грядках. Об этом рассказала российский диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина.

По словам специалиста, на поверхность ягод нередко попадают различные виды микроорганизмов, в том числе вирусы, бактерии и паразиты. Обычно это происходит из-за контакта с грязью, нечистой водой, животными и насекомыми, пишет iz.ru.

Когда человек съедает непромытые ягоды, он подвергается риску заражения болезнями, связанными с пищей. Например, гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом и другими, — предупредила она.

Для того чтобы оградить себя и близких от неприятных последствий, достаточно не пренебрегать мытьём плодов, а для более тщательной очистки можно использовать специальные средства.

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