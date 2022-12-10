Диетолог предупредила о таящейся в косточках мандарина опасности

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Часто употребляя мандарины, многие люди проглатывают и косточки плода. Однако это не совсем безопасно, а людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, по словам диетолога Натальи Кругловой, это категорически нельзя делать, пишет utro.ru.

– Косточки могут спровоцировать обострение за счёт того, что у них достаточно плотная структура, там содержатся пищевые волокна, которые могут раздражать слизистую, – рассказала Круглова в интервью радио Sputnik.

Пострадать могут и здоровые люди, если съедят слишком много косточек цитруса. В большом количестве они могут оказывать токсическое воздействие на организм.

– В косточках мандарина содержится определённая органическая кислота, которая в большом количестве токсична. Если это одна-две косточки в день, то это не опасно. А если человек, условно, съедает горсть этих косточек, да ещё и разжевывает их, то это может быть токсично. Человек может почувствовать подташнивание, определенный дискомфорт, боли по ходу пищеварительного тракта, – пояснила специалист.

Круглова также не рекомендует людям с заболеваниями ЖКТ употреблять недозрелые мандарины, обладающие более кислым и вяжущим вкусом.

– Для здорового человека они не будут опасны, но я бы не рекомендовала употреблять такие мандарины при повышенной кислотности желудочного сока, при склонности к изжоге и отрыжке. В таких случаях предпочтительны более сладкие плоды, – заключила эксперт.

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