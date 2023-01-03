Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья

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Диетолог из РФ Татьяна Мещерякова рассказала, что ни в коем случае нельзя садиться на жёсткие диеты после новогоднего застолья.

По её словам, после большого количества еды и алкоголя организм уже находится в стрессе, а голодание может усугубить эту проблему.

Она посоветовала включить в меню супы, соки и овощи. При этом жирные продукты и сладкое на время стоит исключить, передаёт gazeta.ru.

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