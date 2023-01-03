Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья

Диетолог предостерегла от голодания после новогоднего застолья

Диетолог из РФ Татьяна Мещерякова рассказала, что ни в коем случае нельзя садиться на жёсткие диеты после новогоднего застолья.

По её словам, после большого количества еды и алкоголя организм уже находится в стрессе, а голодание может усугубить эту проблему.

Она посоветовала включить в меню супы, соки и овощи. При этом жирные продукты и сладкое на время стоит исключить, передаёт gazeta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md