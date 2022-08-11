Диетолог перечислила самые полезные для здоровья ягоды

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Диетолог, нутрициолог из РФ Зоя Богданова рассказала, какие сезонные ягоды стоит употреблять в августе.

В список самых полезных ягод первой половины августа попали черника, голубика, чёрная смородина, малина и крыжовник. Диетолог отдельно отметила, что черника и голубика хранят в себе огромное количество полезных витаминов и веществ.

– Черника и голубика – две совершенно невероятные ягоды. Они способствуют детоксикации организма, очищению сосудов и кишечника, прекрасно отражаются на обменных процессах, отчасти они даже улучшают гормональный фон и могут использоваться для профилактики онкологических заболеваний. Кроме того, черника и голубика обладают антибактериальными свойствами и содержат большое количество клетчатки, дефицит которой испытывает множество людей. Эти ягоды показаны даже для диабетиков, — отметила она.

Богданова рассказала, что ягоды малины фактически рекордсмены по количеству полезных веществ. Как пояснила нутрициолог, малина может отлично помочь как при простуде, так и при ознобе и головной боли.

– Малина заставляет наш организм работать активнее и сжигать жиры, но при этом повышает аппетит. Если вы хотите сохранить фигуру, это нужно иметь в виду. На Востоке малину считали лекарством от бесплодия, — добавила эксперт.

Врач также напомнила об антибактериальных свойствах чёрной смородины, которая отлично помогает при воспалениях в горле, желудке или кишечнике. Она также добавила, что чёрная смородина отлично восстанавливает силы, пишет iz.ru.

Диетолог также рассказала о массе преимуществ крыжовника для человеческого организма.

– Крыжовник – удивительное мочегонное средство, и если вы склонны к отёчности, то крыжовник незаменим. Также хорошо облегчает острые симптомы желудочно-кишечного расстройства, но при язве желудка эта ягода противопоказана. В крыжовнике много пектина, который препятствует оседанию в организме тяжёлых металлов и радиоактивных веществ. Кроме того, крыжовник содержит вещества, препятствующие развитию опухолей, — резюмировала врач.

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