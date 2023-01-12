Диетолог перечислила идеальные блюда для восстановления после праздников

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После череды зимних праздников нужно есть овощные супы и жирную рыбу, посоветовала российский диетолог Елена Соломатина.

На завтрак диетолог порекомендовала выпивать стакан тёплой воды натощак, а затем есть каши: овсянку, гречку, перловку или пшёнку.

На завтрак каши должны быть объёмными, вязкими, тёплыми, можно добавить ягоды, сухофрукты, орехи и обязательно что-то белковое: творог, сыр, омлет с овощами или бургеры из цельнозернового хлеба с кусочком курицы, индейки или рыбы, — перечислила варианты Соломатина.

В качестве перекусов, продолжила она, полезными будут овощи или кисломолочные продукты, а на обед можно съесть овощной суп или суп на курином бульоне.

На второе обязательно белок: курица, индейка, кролик, рыба, мясо, яйцо. Всё это легко переваривается с овощами. И в обед обязательно гарнир из сложных углеводов, например гречка, — объяснила эксперт.

На ужин, предупредила диетолог, стоит употреблять в пищу не жареные, а варёные, тушёные или приготовленные на пару блюда. В течение всего дня, уточнила она, нужно исключить фастфуд и сладости, оставив в качестве сладкого только тёмный горький шоколад, пастилу и зефир.

В посленовогодний рацион, добавила специалист, необходимо включить морепродукты и полезные жиры, в частности жирную рыбу, увеличить количество клетчатки, добавить сельдерей и богатую витаминами квашеную капусту, пишет lenta.ru.

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