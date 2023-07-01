Диетолог: Отказ от кофе и полноценный завтрак способствуют долголетию

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Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт Наталья Лазуренко заявила, что ежедневный полноценный завтрак и замена кофе зелёным чаем способствуют долголетию.

Эксперт отметила, что долгожители выстраивают день по чёткому плану.

– Они получают от первого приёма пищи энергию на весь будущий день, поскольку второй достаточно отсрочен по времени. Их утренний рацион — это источник белков, жиров, полезных углеводов, которые дают энергию, строительный материал, антиоксиданты, — пояснила Лазуренко.

По её мнению, пишет russian.rt.com, также стоит отказаться от кофе, который негативно влияет на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. Специалист советует заменить его зелёным чаем без добавок.

– Он тоже содержит достаточное количество кофеина, но при этом очень мягко воздействует на желудочно-кишечный тракт, — пояснила Лазуренко.

Как добавила эксперт, также важно исключить перекусы.

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