Диетолог: Оливковое масло продлевает жизнь

0

Оливковое масло не способствует развитию атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от подсолнечного. Люди, которые употребляют его в пищу, дольше живут.

Об этом сообщил директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

– Оливковое масло уникально тем, что оно состоит из олеиновой омега-9 насыщенной жирной кислоты. Есть достаточно много исследований, показывающих, что эта жирная кислота никак не способствует развитию атеросклероза. А если она в пище преобладает, то понятно, что меньше других жирных кислот, и получается, что такое питание обладает антиатерогенным действием. Подсолнечное масло традиционно для нашего питания. Это масло богато омега-6 полиненасыщенной линолевой жирной кислотой. Про неё мы знаем прямо противоположные вещи. Избыток в питании способствует развитию атеросклероза, провоспалительных возрастных заболеваний, когнитивных нарушений. Проще говоря, от него мозги раньше старятся. Склонность к депрессии, шизофрении, — добавил он.

Как подчеркнул доктор медицинских наук, в странах, где чаще всего используют оливковое масло, люди живут дольше.

– Поскольку оливковое масло максимально распространено в Греции, Испании, Франции, оно входит в средиземноморскую диету. А мы знаем, что люди, которые её соблюдают, реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями и дольше живут. Это отработанная природой, самим человеческим социумом оздоровительная программа питания, — отметил врач, пишет ura.news.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.