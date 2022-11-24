Диетолог объяснила, почему зимой легче набрать вес

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Зимой люди легче набирают вес, потому что сложные углеводы из овощей и фруктов, потребление которых по понятным сезонным причинам снижается, заменяют другими легко усваиваемыми простыми углеводами.

Об этом рассказала член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик.

– Зимой мы часто едим меньше овощей и фруктов, которые содержат сложные углеводы и пищевые волокна, и увеличиваем потребление простых углеводов и жирной пищи. Сами того не замечая, едим больше калорий. Кроме того, зачастую мы меньше двигаемся зимой: одеваться неохота, на улице не очень приятная погода, в итоге гуляем реже, физическая активность снижается. Всё это приводит к набору веса, — объяснила врач.

Чтобы не допустить этого, нужно избегать таких изменений рациона, продолжать двигаться и ходить пешком, пишет gazeta.ru.

– Важно даже зимой продолжать употреблять 5-7 порций фруктов и овощей в день. Это необязательно должны быть сезонные, свежие фрукты и овощи, которые мы едим летом. Можно есть и разные овощные блюда, в том числе приготовленные из замороженных,— подчеркнула диетолог.

По её словам, с консервированными овощами нужно быть аккуратнее, так как в них часто содержится много соли и сахара.

– Если вы съедите пять свежих огурцов, то влияние на фигуру будет минимальное, если это будут пять солёных огурцов, то отёки, задержка жидкости гарантированы. В консервированных овощах тоже содержатся пищевые волокна и другие полезные вещества, просто нужно учитывать, сколько в рецептуре сахара и соли, — объяснила эксперт.

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