Диетолог назвала влияющие на уровень антител к коронавирусу вещества

0

Российский диетолог, иммунолог Марина Аплетаева предупредила, что дефицит белка в рационе негативно сказывается на уровне антител к коронавирусу.

По её словам, для поддержания иммунитета необходимы белки и витамины. Специалист пояснила, что антитела — это молекулы, которые состоят из фрагментов аминокислот, пишет gazeta.ru.

– Антитела — это белковые молекулы, это белок, состоящий из фрагментов аминокислот. <…> Как минимум три аминокислоты незаменимые, которые необходимы для синтеза антител, — рассказала Аплетаева.

Она добавила, что для поддержания иммунитета организма в тонусе необходимы витамины D и С, а также три незаменимые кислоты. Они содержатся в белковых продуктах — мясе, твороге, яйцах и рыбе.

Врач отметила, что о дефиците белка в организме могут сигнализировать быстрая утомляемость и плохое настроение.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.