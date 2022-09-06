Диетолог назвала самые вредные соусы

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Соусы, сделанные на основе майонеза, считаются самыми вредными, так как они жирные и содержат большое количество соли. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов РФ Елена Тихомирова.

– К неправильным соусам я бы отнесла соусы на основе майонеза. Майонез — это растительное масло, взбитое с желтком, и ещё добавлена соль. Таким образом, майонез — это очень жирный соус, в котором содержится большое количество соли. Он калориен, он задерживает жидкость. Если мы любим соусы, то лучше использовать любые другие, но только не те, что сделаны на основе майонеза, — заявила Тихомирова.

При этом подобные соусы можно сделать менее вредными, рассказала специалист.

– Малокалорийный майонез делается очень просто. Берётся одна часть классического майонеза и две части воды, всё это взбивается и получается майонез, который будет иметь меньшую калорийность. Калорийность лёгкого майонеза в три раза меньше, чем классического. Если вам нравится майонезный вкус, то вы можете использовать лёгкий майонез, но всё дело в количестве, — добавила она.

Диетолог напомнила, что главная задача соуса — сделать пищу более вкусной. Есть соусы, которые, наоборот, могут помочь организму, подчеркнула она, пишет ura.news.

– Хрен и горчица — прекрасные соусы, которые обладают терпкими, жгучими качествами. Терпкость и жгучесть им обеспечивает вещество капсаицин, которое улучшает капиллярное кровообращение, улучшает работу мозга, питание конечностей, поэтому оригинальные хрен и горчица – это очень хорошие соусы, к тому же вкусные, — заключила эксперт.

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